Встреча по бюджетным ограничениям отложена

На этой неделе должна была состояться встреча руководителей команд Формулы 1, на которой должны были обсуждаться дальнейшие бюджетные ограничения. Как удалось выяснить BBC Sport, встреча отложена и пройдёт в один из дней на следующей неделе.

Причина переноса в том, что ведущим командам потребовалось дополнительное время для изучения вопроса и новых предложений.

В следующем году бюджет каждой команды не сможет превышать $175 млн., однако уже достигнуто неофициальное соглашение снизить сумму до $150 млн. Тем не менее, и эту цифру некоторые считают завышенной.

В частности, руководитель McLaren Зак Браун предлагает ограничить размер бюджета $125 млн. Именно это предложение и стало причиной переноса встречи – ведущие команды считают его не до конца продуманным и запросили дополнительное время для его оценки.