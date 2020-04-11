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Автоспорт

Встреча по бюджетным ограничениям отложена

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На этой неделе должна была состояться встреча руководителей команд Формулы 1, на которой должны были обсуждаться дальнейшие бюджетные ограничения. Как удалось выяснить BBC Sport, встреча отложена и пройдёт в один из дней на следующей неделе.

Причина переноса в том, что ведущим командам потребовалось дополнительное время для изучения вопроса и новых предложений.

В следующем году бюджет каждой команды не сможет превышать $175 млн., однако уже достигнуто неофициальное соглашение снизить сумму до $150 млн. Тем не менее, и эту цифру некоторые считают завышенной.

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В частности, руководитель McLaren Зак Браун предлагает ограничить размер бюджета $125 млн. Именно это предложение и стало причиной переноса встречи – ведущие команды считают его не до конца продуманным и запросили дополнительное время для его оценки.

Источник:www.f1news.ru
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