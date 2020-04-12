Бинотто: В Монце я сначала подошёл к Феттелю…

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто в ходе видеоинтервью с официальным сайтом чемпионата вспоминал победу Скудерии в Монце – одно из самых ярких и знаковых событий прошлого сезона.

Все помнят, что Шарль Леклер выиграл Гран При Италии через неделю после того, как открыл счёт победам в Спа. Но для Себастьяна Феттеля, его напарника, гонка в Монце сложилась неудачно, в основном из-за ошибок, допущенных четырёхкратным чемпионом мира.

На 6-м круге машину Феттеля развернуло, но когда он попытался вернуться в гонку, сделал это слишком агрессивно в тот момент, когда мимо проезжал Лэнс Стролл, пилот Racing Point. Между машинами произошёл контакт, после чего Себастьяну пришлось ехать в боксы, чтобы поменять резину и носовой обтекатель. В итоге он финишировал только 13-м.

По словам Бинотто, после гонки он первым делом поговорил с Феттелем: «Сначала я подошёл к Себастьяну, мне казалось, что это важно. Он тоже показал хорошую скорость, и гонка могла сложиться для него неплохо, может быть, он поднялся бы на подиум. В тот момент нужно было его поддержать.

И только потом я пошёл к Шарлю. В Спа он стал самым молодым гонщиком Ferrari, одержавшим победу. А через восемь дней выиграл в Монце – это было фантастическое достижение, он был просто счастлив. Такие моменты не забываются.

Каждый раз, думая о той победе, я испытываю радость. Когда ты работаешь в Ferrari, выиграть в Монце всегда здорово!»

Эпизод, о котором рассказал руководитель Скудерии, стал своего рода напоминанием о том, что Ferrari предстоит определиться, продолжать ли сотрудничество с Феттелем, чей контракт истекает в 2020 году, или искать ему замену.

Несколько недель назад Бинотто подчеркнул, что переговоры уже идут, но всё будет зависеть от результатов немецкого гонщика: «Мы уже начали обсуждать новый контракт. И для Себастьяна, и для нас важно, чтобы ясность наступила как можно скорее. Переговоры идут, и можно надеяться, что они вскоре завершатся… Это ключевой момент его карьеры, ведь результаты на старте сезона – важный фактор, от которого зависит продление контракта. Всё в его руках».