Дженсон Баттон выиграл виртуальную Гонку Легенд, проходившую на классической американской трассе в Себринге, причём её участники выясняли отношения за рулём знаменитых машин McLaren M23 образца 1973 года.

В 1974-м Эмерсон Фиттипальди выиграл свой второй титул, выступая на McLaren M23, и как ни удивительно, но сегодня 73-летний бразилец тоже был среди участников гонки, хотя и не добился успеха. Впрочем, всё по порядку.

Баттон предпочёл «выкрасить» свою машину в боевые цвета Brawn GP, команды, вместе с которой он стал чемпионом мира в 2009 году. Возможно, это тоже стало неким мистическим фактором, способствовавшим успеху.

Дженсон лучше всех провёл квалификацию, в которой у каждого участника есть лишь одна попытка, опередив на полсекунды Энди Приоля, трёхкратного победителя чемпионата мира по турингу. На старте ветеран Формулы 1 удержал лидерство и сразу начал создавать отрыв, что было очень важно, ведь дистанция гонки всего пять кругов.

Приоля в свою очередь прессинговал Хуан-Пабло Монтойя, воспользовавшийся завалом на старте и опередивший сразу нескольких соперников. Уже на первом круге колумбиец опередил мастера туринга, но Баттон к этому времени успел уехать от пелотона, поэтому Хуану-Пабло пришлось довольствоваться вторым местом.

Четвёртым финишировал Колтон Херта, гонщик IndyCar, пятым дистанцию закончил Дэвид Брэбэм, шестое место занял Жак Вильнёв, что для дебюта в киберспорте вполне достойный результат. Кстати, в отличие от остальных, он пользовался не игровым рулём, а контроллером.

По итогам квалификации канадец оказался на последней, 20-й стартовой позиции, но в полной мере воспользовался неразберихой, возникшей на старте, и сразу продвинулся далеко вперёд. А ближе к финишу ему вновь повезло, когда столкнулись Даррен Тёрнер и Тони Канаан, и он отыграл ещё пару позиций.

«Управлять машиной не рулём, а контроллером очень трудно, – признал Вильнёв после финиша. – Но мне было сложно взять с собой в самолёт полный игровой набор, и в этой ситуации контроллер меня выручил. Я только вчера достал его из шкафа, где он пролежал лет шесть – в своё время я активно играл на симуляторе rFactor 1, но rFactor 2 оказался намного сложнее!»

По условиям соревнований, победитель получал право перечислить $10 тысяч призовых на любые благотворительные цели по его выбору. Дженсон предпочёл направить их американской организации House of Ruth, помогающий жертвам домашнего насилия, ведь в последнее время эта проблема вновь стала актуальной в США.

«Состав участников впечатляющий, особенно здорово видеть Эмерсона Фиттипальди! – прокомментировал Дженсон. – Кстати, трасса в Себринге очень сложная, очень неровная, и пилотировать точно здесь крайне сложно. Но было весело соревноваться с гонщиками, с которыми мне довелось соперничать в Формуле 1 и других категориях. Это просто прекрасно!»

Во второй Гонке Легенд старт давался в реверсивном порядке, и её выиграл Эмануэле Пирро, но Баттон неплохо выступил и на этот раз, финишировав пятым.