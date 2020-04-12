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eSports: Элбон стал победителем благотворительной гонки

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Александер Элбон стал победителем первой гонки виртуальной серии Race for the World, организованной по инициативе Шарля Леклера. Она носит благотворительный характер, все собранные средства будут перечислены на счета Всемирной организации здравоохранения и пойдут на борьбу с пандемией.

Первая субботняя гонка проходила на виртуальной трассе в Абу-Даби, вторая – в Сильверстоуне, и её выиграл Артур Леклер, младший брат гонщика Ferrari.

Обе гонки носили чрезвычайно хаотичный характер, было очень много различных столкновений и аварий, хотя наблюдать за происходившим на обеих трассах было интересно.

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Организаторы серии рассчитывают собрать $100 тысяч, но уже под конец первого из трёх этапов сумма пожертвований превысила $33 тысячи.

Источник:www.f1news.ru
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