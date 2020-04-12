Карлос Сайнс: С днём рождения, Матадор!

Карлос Сайнс родился в гоночной семье – его отец, Карлос Сайнс-старший, в начале 90-х дважды выигрывал чемпионат мира по ралли, а после завершения карьеры в WRC весьма успешно выступает в ралли-рейдах, достаточно сказать, что в этом году он выиграл «Дакар» в возрасте 56 лет.

Сегодня отцу гонщика McLaren исполнилось 57, и Карлос на официальном сайте чемпионата опубликовал специальную колонку, этому посвящённую.

В мире сейчас очень сложная обстановка, и всем приходится к этому адаптироваться. Один из немногих позитивных моментов состоит в том, что люди проводят больше времени со своими семьями. Это как раз мой случай. После возвращения из Австралии я нахожусь в Испании, в родительском доме, и провожу эти непростые дни в обществе моей семьи.

Но сегодня день совершенно особый: очень важный для меня человек отмечает свой день рождения. Поздравляю, Папа!

Вспоминаю 2004 год: улицы в центре Мадрида перекрыты, и он, дымя резиной, крутит «пончики» на Citroen Xsara WRC на глазах тысяч зрителей. Это была дань невероятно успешной карьере моего отца в ралли и идеальный способ попрощаться с WRC перед толпой испанских болельщиков.

В тот день я осознал, каких успехов он добился, мне было 11 лет, и я запомнил всё, что тогда происходило, во всех подробностях. В то время не было социальных сетей, и следить за событиями в мире ралли было не так просто. Я знал, что мой отец – очень хороший гонщик, что на сего счету несколько побед, но когда он возвращался домой, мы беседовали о моих школьных делах, о футболе или других видах спорта. О его работе говорили мало.

Но в тот день вся наша семья отправилась в Мадрид, где я услышал, как множество людей скандируют его имя, и это произвело на меня колоссальное впечатление. С того дня я занялся изучением его карьеры, начал смотреть все видеозаписи, которые только мог добыть. И тогда я по-настоящему открыл для себя тот мир, в котором мой отец добился столь громких успехов.

Только после того, как он завершил карьеру, став двукратным чемпионом мира и одержав 26 побед на трассах ралли – только тогда я начал понимать, какой он человек. Я задавал ему тысячи вопросов в режиме нон-стоп. И он всегда на них отвечал. Я прислушивался к каждому слову, я хотел стать гонщиком, как он.

К тому времени я уже занимался картингом, но поскольку отец всё время был где-то на гонках, на соревнования со мной ездил мой дядя. Когда отец завершил карьеру, мы стали путешествовать по миру вместе, проводили много времени в разговорах, и с тех пор у нас сложились очень близкие отношения, ведь он играет в моей жизни несколько ролей.

Во-первых, разумеется, он мой отец, причём очень требовательный! Он не разрешал мне заниматься картингом, пока я не сдам все экзамены. В то время это создавало для меня большие трудности, ведь я появлялся на трассе на два или три дня позже соперников. Но в итоге именно это заставило меня стать более целеустремлённым человеком и научиться добиваться своего.

Карьера в международном картинге – дорогое удовольствие, и если отец мне помогал, я должен был полностью выкладываться во всём, чем занимался, в том числе и в учёбе.

С самого начала он также взял на себя роль менеджера. Он давал мне немало советов и продолжает делать это, чтобы я правильно выстраивал свою жизнь в спорте, правильно пилотировал, правильно действовал в ситуациях, связанных с контрактами и т.д. У него обширный опыт, очень ценный для меня – мне везёт, что у меня такой отец.

И наконец, он ещё и мой друг, что тоже очень важно. Например, мы постоянно обмениваемся шутками. Все виды спорта, которыми я сейчас занимаюсь, начинались с того, что отец меня учил играть в теннис, кататься на лыжах, в том числе на водных, играть в сквош – этот ряд можно продолжить. Кстати, и здесь он был очень требовательным, потому что хотел, чтобы я умел ко всему адаптироваться и получать удовольствия от занятий любыми видами спорта.

Как ни забавно, но я отдал предпочтение Формуле 1, а не ралли. Отец взял меня на Гран При Испании 2005 года, и там я познакомился с Фернандо Алонсо. С этого началось моё увлечение. Тогда я понял, чем хочу заниматься, когда вырасту. Отец тоже очень любит Формулу 1, и если бы он не стал раллистом, не сомневаюсь, он бы попытался добиться успехов в Ф1!

Когда мне было 16 лет, я впервые сел за руль раллийной машины – под присмотром отца. После этого я старался погонять на ней при любой возможности. Разумеется, он будет это отрицать, но думаю, что с каждым разом мои результаты были всё ближе к его, что доставляло ему некоторую головную боль.

Когда мы тренируемся, это всегда очень весело, но я обязательно прислушиваюсь к его советам. Он убеждён, что пилотирование разных машин на трассах с разным покрытием и в разных условиях поможет мне, когда я сяду за руль машины Формулы 1. И я с ним полностью согласен.

Кроме гоночного мастерства, меня восхищает в отце его целеустремлённость и отношение к делу. Он страстно любит гонки, и лучшим доказательством может служить его третья победа в ралли-рейде «Дакар» в этом году. Это просто невероятно!

Наша семья им очень гордится, ведь мы знаем, какие усилия он прилагает каждый год в ходе подготовки к Дакару. Проводит бесконечные часы в тренажёрном зале, занимается кардиотренировками, поднимает штангу и придерживается строжайшей диеты.

Мне 25, но я вижу, как отец в свои 57 лет продолжает выступать на высшем уровне, и это меня вдохновляет. Но он по-прежнему занимается автоспортом, ведь это доставляет ему удовольствие, гонки – его страсть.

Он – мой кумир, и мне очень повезло, что у меня такой отец. С днём рождения, Матадор!