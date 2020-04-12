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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: В конце туннеля виден свет

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Льюис Хэмилтон, у которого более 15 миллионов подписчиков только в Instagram, периодически обращается к своей аудитории, чтобы в этой сложной ситуации подбодрить людей.

Так он поступил и сегодня, опубликовав на своей странице короткое обращение: «Посылаю всем волны позитива и тёплые пожелания. Понимаю, что очень многим сейчас очень тяжело, но просто знайте, что всё будет хорошо, и что вы не одиноки.

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Сейчас мы все должны держаться вместе, и я просто хочу поделиться с вами чем-то хорошим. В конце туннеля виден свет, мы всё это преодолеем! Постарайтесь хорошо провести этот уик-энд!»

Источник:www.f1news.ru
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