Льюис Хэмилтон: В конце туннеля виден свет

Льюис Хэмилтон, у которого более 15 миллионов подписчиков только в Instagram, периодически обращается к своей аудитории, чтобы в этой сложной ситуации подбодрить людей.

Так он поступил и сегодня, опубликовав на своей странице короткое обращение: «Посылаю всем волны позитива и тёплые пожелания. Понимаю, что очень многим сейчас очень тяжело, но просто знайте, что всё будет хорошо, и что вы не одиноки.

Сейчас мы все должны держаться вместе, и я просто хочу поделиться с вами чем-то хорошим. В конце туннеля виден свет, мы всё это преодолеем! Постарайтесь хорошо провести этот уик-энд!»