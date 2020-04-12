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Автоспорт

Марио Андретти: Уверен, многие завидуют Льюису

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Ветеран автоспорта Марио Андретти не сомневается в способности Льюиса Хэмилтона повторить рекорд Михаэля Шумахера или даже превзойти его. Чемпион мира 1978 года полагает, что Хэмилтон достаточно молод, чтобы стать самым успешным гонщиком в истории Формулы 1.

Марио Андретти: «Посмотрите на статистику, она говорит сама за себя. Я хочу сказать, что Льюис Хэмилтон достаточно молод, чтобы стать самым успешным гонщиком всех времён.

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Я не предполагал, что кому-либо удастся приблизиться к рекорду по числу чемпионских титулов, принадлежащего, разумеется, Михаэлю Шумахеру, но у Льюиса всегда были конкурентоспособные машины – не помню, был ли хоть один сезон в его карьере, когда ему не удавалось выигрывать гонки.

Ему всегда удавалось отлично справляться со своей работой, он продолжает делать это и сейчас. Я всегда был поклонником его таланта и уверен, что многие другие гонщики ему завидуют. Но у Льюиса есть всё необходимое, чтобы добиваться успеха, и он максимально эффективно этим пользуется».

Источник:www.f1news.ru
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