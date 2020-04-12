Марио Изола: Если скажу, что мне не страшно, я солгу

Мы рассказывали о том, что Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli, давно участвует в волонтёрском движении, и сейчас он работает водителем кареты скорой помощи, помогая транспортировать больных в госпитали Милана.

Ездить по улицам родного города – привычное занятие, но теперь они пусты, и ощущения совершенно иные.

«Сейчас всё воспринимается по-другому, хотя я стараюсь сохранять собранность и ни на что не отвлекаться, – приводит слова Изолы миланская газета Corriere della Sera. – Если я скажу, что мне не страшно, я солгу.

32 года назад я по настоянию друзей закончил специальные медицинские курсы. Мысль о том, что мне придётся быть свидетелем печальных сцен, сначала мне не нравилась, кроме того, мне казалось пустой тратой времени, если я научусь чему-то полезному, а потом не буду применять это на практике».

Но эти знания и навыки всё-таки пригодились. Также Изола как бывший инструктор по безопасному вождению даёт практические советы другим шофёрам, работающим в службе скорой помощи, а их в Милане сейчас семь тысяч, и крутить баранку им приходится по 12 часов в день.

«Надеваю защитную маску, очки, двойные перчатки, комбинезон – всё это используется только один раз, – продолжает Изола. – В конце смены мы должны продезинфицировать всё оборудование, салон и органы управления автомобиля: переключатели, рычаг КПП и руль. Всё это необходимо делать максимально тщательно».

После отмены Гран При Австралии Марио Изола вернулся из Мельбурна и 15 дней провёл в самоизоляции в качестве превентивной меры, но как только этот период закончился, он вновь присоединился к волонтёрской организации ANPAS: «Первый же вызов был связан со случаем заражения Covid-19, но я как-то быстро втянулся. У этой чрезвычайной ситуации есть и позитивная сторона: в Италии нет дефицита солидарности, и всё это действительно работает».