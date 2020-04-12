Мир автоспорта скорбит по Стирлингу Моссу

В странах Западной Европы сегодня отмечают Пасху, но по понятным причинам настроения далеко не праздничные, а мир автоспорта ещё и узнал печальную весть о кончине сэра Стирлинга Мосса.

Очень многие считают своим долгом выразить соболезнования, вот только несколько таких сообщений, которыми заполнена лента Twitter.

Жан Тодт, президент FIA: «Очень грустный день. Стирлинг Мосс покинул нас после продолжительной борьбы с недугом. Он был и навечно останется настоящей легендой автоспорта. Мои мысли сейчас с его супругой, его семьёй и друзьями».

Mercedes-AMG F1: «Сегодня спортивный мир потерял не только легендарного гонщика, но и настоящего джентльмена. Наша команда и вся семья Mercedes Motorsport потеряла дорогого друга. Сэр Стирлинг, нам будет вас не хватать».

Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион мира: «Сегодня мы прощаемся с сэром Стирлингом Моссом, гоночной легендой. Безусловно, мне будет не хватать наших с ним бесед. Я очень благодарен за те особые моменты, что провёл в его обществе. Посылаю мои молитвы и мысли его семье…»

Ferrari: «Покойся с миром, сэр Стирлинг. Настоящая легенда и прекрасный человек. Для Скудерии он всегда был очень серьёзным соперником. Наши мысли с его супругой, семьёй и друзьями».

McLaren: «Все в McLaren скорбят по сэру Стирлингу Моссу, легенде автоспорта. Невероятный, исключительно талантливый гонщик, истинный джентльмен, он оставил в истории спорта неизгладимый след. Наши соболезнования его семье».

Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы 1, телекомментатор Sky Sports: «Покойся с миром, сэр Стирлинг Мосс. Великий гонщик и джентльмен. Его отличал особый стиль и на трассах, и в жизни. Замечательный человек. Ему удалось пережить самую опасную эпоху в истории автоспорта, ему было что рассказать, и быть знакомым с ним – настоящая привилегия.

Отдельных слов заслуживает его супруга, Сьюзи Мосс. Она была идеальной женой и товарищем Стирлинга. Последние три года она полностью посвятила свою жизнь заботе о муже, когда его сразил недуг…»