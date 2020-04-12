Росберг: Период самоизоляции можно провести с пользой

Нико Росберг, бывший гонщик Mercedes и чемпион мира 2016 года, уверен, что период самоизоляции можно провести с пользой, посвятив его самообразованию, медитации или найти любой другой способ поддерживать жизненный тонус на нужном уровне.

«Прогресс даёт поводы для радости, и если мы сознательно ставим перед собой какие-то задачи, способствующие развитию, это повышает самочувствие, – поделился Нико, который вместе с семьёй находится на самоизоляции в своём доме в Испании. – Вообще-то мне не так уж просто, ведь я не очень дисциплинированный человек, но приходится себя заставлять, поскольку я точно знаю, что это пойдёт мне на пользу. Я понимаю, что дисциплина поможет мне почувствовать себя лучше.

Например, проснувшись в семь утра, я начал день с медитации. Занимаясь этим, ты не можешь полностью отключиться от всяких мыслей, но суть в том, что надо учиться управлять сознанием. И когда появляются плохие мысли, ты можешь переключиться на что-то другое, например, сосредоточиться на своём дыхании или на чём-то ещё. Это поможет успокоиться.

Потом я сел в седло велотренажёра и в течение часа крутил педали – всё это какие-то осмысленные занятия, которые требуют самодисциплины и приносят большую пользу. Так что могу их порекомендовать всем».