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Автоспорт

Легендарный британский гонщик умер на 90-м году жизни

Андрей ОгородникНет комментариев
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Стирлинг Мосс

Как сообщает авторитетный британский портал BBC F1, вчера, в возрасте 90 лет из жизни ушел легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс.

Много лет Стирлинг Мосс принимал участие в Формуле 1, четырежды становившись вице-чемпионом. Всего за карьеру он провел 66 Гран-при, одержав 16 побед. Всего за карьеру гонщика он провел 529 гонок, из которых в 212 финишировал на первом месте, в том числе и на престижнейшей гонке «24 часа Ле-Мана».

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Карьеру гонщика Стирлинг Мосс был вынужден прекратить после аварии в Гудвуде в 1962 году, после чего месяц пробыл в коме.

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Тэги: смертьСтирлинг МоссФормула 1
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