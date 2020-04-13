Легендарный британский гонщик умер на 90-м году жизни

Как сообщает авторитетный британский портал BBC F1, вчера, в возрасте 90 лет из жизни ушел легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс.

Много лет Стирлинг Мосс принимал участие в Формуле 1, четырежды становившись вице-чемпионом. Всего за карьеру он провел 66 Гран-при, одержав 16 побед. Всего за карьеру гонщика он провел 529 гонок, из которых в 212 финишировал на первом месте, в том числе и на престижнейшей гонке «24 часа Ле-Мана».

Карьеру гонщика Стирлинг Мосс был вынужден прекратить после аварии в Гудвуде в 1962 году, после чего месяц пробыл в коме.