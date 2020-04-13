Масса вспоминает времена, когда был напарником Алонсо

Фелипе Масса провёл в Формуле 1 15 сезонов, из них 8 – в составе Ferrari, но чемпионат 2010 года оставил в его памяти особый след. Это был первый сезон, когда его напарником стал Фернандо Алонсо. Если испанец тогда одержал пять побед и боролся за титул, в итоге став вице-чемпионом, то Масса довольствовался пятью подиумами и 6-м местом в личном зачёте.

«Всё делалось ради одного гонщика. В те времена, когда моим напарником был Алонсо, о моём влиянии на команду можно было забыть, – вспоминал бразилец в ходе интервью Gazzetta dello Sport. – Сейчас гонщикам Ferrari хотя бы позволено бороться друг с другом, причём даже после столкновений на трассе. В команде всё более сбалансировано по сравнению с временами, когда я выступал за Скудерию, потому что сейчас к обоим гонщикам одинаковое отношение».

При этом Фелипе считает Шарля Леклера одним из двух самых перспективных гонщиков современной Формулы 1: «Леклер и Ферстаппен в будущем станут чемпионами, но им нужны быстрые машины, чтобы бороться за победы, ведь сегодня разница между машинами больше, чем гонщик может компенсировать за счёт мастерства.

Предстоящий переход на новый технический регламент нужен Ferrari, ведь это создаст идеальные условия, в которых она может стать столь же сильной, как во времена Шумахера.

Мне бы хотелось, чтобы в Формуле 1 разница между самой быстрой и самой медленной машиной не превышала одной секунды на круге. Современные машины невероятно эффективны, но если доминирует одна команда, это мало кому нравится».