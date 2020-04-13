Мосли сожалеет, что не смог сделать автоспорт дешевле…

Бывший президент FIA Макс Мосли сожалеет о том, что в своё время не смог создать последовательность гоночных серий, способную приводить в Формулу 1 самых талантливых, а не самых обеспеченных пилотов.

Макс Мосли: «Уверен – есть множество талантливых гонщиков, у которых не было шансов участвовать в серьёзных соревнованиях и показать себя. К сожалению, на посту президента FIA мне не удалось построить путь от картинга до Формулы 1, доступный по средствам обычной семье.

Для этого потребовалась бы череда недорогих стандартных гоночных серий, по итогам которой гонщик получал бы суперлицензию для выступления в Формуле 1. К сожалению, эта идея встретила очень серьёзное сопротивление и даже судебное разбирательство. Но я все равно должен был это сделать».