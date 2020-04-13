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Автоспорт

Мосли сожалеет, что не смог сделать автоспорт дешевле…

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Бывший президент FIA Макс Мосли сожалеет о том, что в своё время не смог создать последовательность гоночных серий, способную приводить в Формулу 1 самых талантливых, а не самых обеспеченных пилотов.

Макс Мосли: «Уверен – есть множество талантливых гонщиков, у которых не было шансов участвовать в серьёзных соревнованиях и показать себя. К сожалению, на посту президента FIA мне не удалось построить путь от картинга до Формулы 1, доступный по средствам обычной семье.

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Для этого потребовалась бы череда недорогих стандартных гоночных серий, по итогам которой гонщик получал бы суперлицензию для выступления в Формуле 1. К сожалению, эта идея встретила очень серьёзное сопротивление и даже судебное разбирательство. Но я все равно должен был это сделать».

Источник:www.f1news.ru
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