Нико Росберг: У меня не было такого таланта, как у Льюиса

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг в интервью Der Standart признал, что добиться большего, чем Льюис Хэмилтон, он всё равно бы не смог…

Нико Росберг: «Совершенно не обязательно всегда ставить перед собой только самые амбициозные цели. Во всём нужен баланс. Цель всегда в том, чтобы добиться максимума от себя, использовать все свои шансы.

У многих в автоспорте нет такого таланта, как у Льюиса Хэмилтона. И у меня его не было. Я понимал, что никогда не стану девятикратным чемпионом мира, а у Льюиса это вполне может получиться.

Но это никогда не было моей целью. Моя цель – добиться максимума от себя. К этому я всегда и стремился, а не к конкретному результату, когда многое зависит не от вас. И если во время гонки на моей машине вдруг взрывался двигатель, я все равно мог быть доволен, если понимал, что выступил хорошо.

Такой подход чрезвычайно важен. Я проигрывал, когда был слишком сосредоточен на результате. И отчасти это неизбежно, когда все вокруг только и говорят о результатах. Для них всё остальное не имеет значение. А для вас эта разница есть.

Как спортсмен, вы должны найти для себя оптимальный баланс и совершенствоваться. Я долго к этому шёл, добился определённых успехов, но переломить сознание было непросто.

На самом деле, я думаю, что многие ведущие спортсмены нашли для себя такой баланс, не зацикливаясь на результатах».