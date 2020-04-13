Риккардо: Календарь должен быть максимально логичным

В эфире Canal+ Даниэль Риккардо говорил том, каким должен быть календарь сезона 2020 года…

Даниэль Риккардо: «Если появится возможность сесть за руль, а потом – провести несколько гонок подряд, у нас будет только один вариант – сделать это.

Вряд ли мы сможем избежать сокращения уик-энда с трёх до двух дней. Мне интересно опробовать такой формат. И нам придётся изменить подход к формированию календаря, избежав коротких поездок в другие регионы – в Азию иди Америку. Календарь должен быть максимально логичным.

Я считаю, что при принятии решений нужно чаще интересоваться мнением гонщиков. Нам нравится в этом участвовать. Но если речь о сокращении продолжительности уик-энда, гонщики поддерживают эту идею. Главное, чтобы в результаты мы смогли бороться на трассе, и чем больше гонок мы проведём, тем лучше».