Сэр Стирлинг Мосс: 1929 – 2020

Сэр Стирлинг Мосс, легендарный британский гонщик, ушёл из жизни после продолжительной болезни в возрасте 90 лет, это произошло утром 12 апреля.

Он выступал в Формуле 1 с 1951-го по 1961 гг., четырежды становился вице-чемпионом мира и ещё трижды завершал сезон на третьем месте личного зачёта. Из 66 Гран При, в которых Мосс стартовал, он выиграл 16, а всего поднимался на подиум 24 раза, выступая за рулём машин Mercedes, Maserati, Vanwall, Lotus и Cooper.

Хотя ему так и не удалось выиграть титул, Стирлинг Мосс считается одним из лучших гонщиков в истории Формулы 1. Кроме того, на его счету и такие достижения, как победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.

Вместе со всем миром автоспорта F1News.ru выражает искренние соболезнования родным и близким этого замечательного гонщика.