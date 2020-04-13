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Автоспорт

Сэр Стирлинг Мосс: 1929 – 2020

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Сэр Стирлинг Мосс, легендарный британский гонщик, ушёл из жизни после продолжительной болезни в возрасте 90 лет, это произошло утром 12 апреля.

Он выступал в Формуле 1 с 1951-го по 1961 гг., четырежды становился вице-чемпионом мира и ещё трижды завершал сезон на третьем месте личного зачёта. Из 66 Гран При, в которых Мосс стартовал, он выиграл 16, а всего поднимался на подиум 24 раза, выступая за рулём машин Mercedes, Maserati, Vanwall, Lotus и Cooper.

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Хотя ему так и не удалось выиграть титул, Стирлинг Мосс считается одним из лучших гонщиков в истории Формулы 1. Кроме того, на его счету и такие достижения, как победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.

Вместе со всем миром автоспорта F1News.ru выражает искренние соболезнования родным и близким этого замечательного гонщика.

Источник:www.f1news.ru
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