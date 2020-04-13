Видео: «Замороженный» Зандфорт

Гран При Нидерландов в Зандфорте был намечен на 3 мая, но перенесён из-за коронавируса. Всё было готово к проведению этапа, оставалось пройти финальную инспекцию FIA, когда все активности был заморожены.

Местный энтузиаст Jorg de Brun полетал над трассой на квадрокоптере и опубликовал ролик о том, как сейчас выглядит автодром, почти готовый принять Гран При.

Организаторы Гран При Нидерландов надеются принять гонку во второй половине лета или в начале осени, после окончания кризиса.