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Видео: «Замороженный» Зандфорт

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Гран При Нидерландов в Зандфорте был намечен на 3 мая, но перенесён из-за коронавируса. Всё было готово к проведению этапа, оставалось пройти финальную инспекцию FIA, когда все активности был заморожены.

Местный энтузиаст Jorg de Brun полетал над трассой на квадрокоптере и опубликовал ролик о том, как сейчас выглядит автодром, почти готовый принять Гран При.

Организаторы Гран При Нидерландов надеются принять гонку во второй половине лета или в начале осени, после окончания кризиса.

Источник:www.f1news.ru
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