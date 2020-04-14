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Автоспорт

Бинотто: Этот сезон – ключевой для Феттеля

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В интервью Sky Sport F1 руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто говорил о вынужденном перерыве и будущем Себастьяна Феттеля, у которого пока нет контракта…

Маттиа Бинотто: «Никому не нравится этот перерыв, прежде всего – гонщикам. Они живут, чтобы гоняться – это их страсть, их жизнь. Я знаю, как не хватает им наших поездок на Гран При.

Я чувствую, как Себастьян хочет гоняться – и лучше, если это произойдёт прямо завтра. Он любит свою работу, и эта любовь делает его столь ценным для Ferrari. Переговоры с ним продолжаются, мы не будем ждать подписания контракта до конца сезона. Для него и для нас важно, чтобы была ясность.

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Я вижу, что Себастьян в хорошей форме, полностью сосредоточен на выступлениях и невероятно мотивирован. Он знает, что должен оправдать ожидания. Этот сезон – ключевой в карьере Феттеля Возможно, его немного удивило выступление Шарля в 2019-м, но теперь он точно знает, на что способен его напарник. Зимой Себ хорошо подготовился, разобрался с тем, почему в прошлом году выступил не так хорошо, как ожидалось.

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Результаты зимних тестов говорят о том, что наша машина 2020 года подходит ему больше, чем прошлогодняя. Столь выдающийся гонщик должен уметь адаптироваться к любой машине, но наша цель была в том, чтобы помочь ему в этом».

Источник:www.f1news.ru
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