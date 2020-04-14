Дерек Уорик: В Сильверстоуне обсуждают все варианты

Бывший президент британского клуба гонщиков BRDC Дерек Уорик в интервью Racefans заявил, что финансовая ситуация в Сильверстоуне позволит перенести отмену Гран При без серьёзного ущерба.

Дерек Уорик: «Как член BRDC я могу только похвалить совет директоров и управляющего директора Стюарта Прингла – в последние годы они проделали удивительную работу.

Сильверстоуну придётся непросто, если гонку придётся отменить. Но мы понимаем, что вряд ли ситуация полностью нормализуется к середине июля, так что гонка наверняка будет отложена. Хорошо, если она просто пройдёт позже.

Если этап совсем отменят, финансовые потери неизбежны. От этого вируса никто не застрахован. Пять или десять лет назад в BRDC не смогли бы пережить такой кризис, но сейчас они справятся. У них есть средства, которыми можно закрыть такую задержку. Главное, чтобы она не продолжалась слишком долго.

Гонка без зрителей? Было бы лучше провести этап позже при полных трибунах, но я уверен – сейчас в Сильверстоуне обсуждают с Формулой 1 все возможные варианты».