Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДерек Уорик: В Сильверстоуне обсуждают все варианты
Автоспорт

Дерек Уорик: В Сильверстоуне обсуждают все варианты

AdminНет комментариев
Добавлено

Бывший президент британского клуба гонщиков BRDC Дерек Уорик в интервью Racefans заявил, что финансовая ситуация в Сильверстоуне позволит перенести отмену Гран При без серьёзного ущерба.

Дерек Уорик: «Как член BRDC я могу только похвалить совет директоров и управляющего директора Стюарта Прингла – в последние годы они проделали удивительную работу.

Сильверстоуну придётся непросто, если гонку придётся отменить. Но мы понимаем, что вряд ли ситуация полностью нормализуется к середине июля, так что гонка наверняка будет отложена. Хорошо, если она просто пройдёт позже.

Читайте также:  Берни Экклстоун дал надежду болельщикам Шумахера

Если этап совсем отменят, финансовые потери неизбежны. От этого вируса никто не застрахован. Пять или десять лет назад в BRDC не смогли бы пережить такой кризис, но сейчас они справятся. У них есть средства, которыми можно закрыть такую задержку. Главное, чтобы она не продолжалась слишком долго.

Гонка без зрителей? Было бы лучше провести этап позже при полных трибунах, но я уверен – сейчас в Сильверстоуне обсуждают с Формулой 1 все возможные варианты».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Николас Латифи о необычном пути в автоспорт…

Масса: Надеюсь, нас ждёт невероятно интересный сезон

Гран При Франции тоже могут отложить

Продаётся машина Формулы 3 Михаэля Шумахера

Оливер Роуланд критикует Льюиса Хэмилтона…

Закрыть