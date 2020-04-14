Дженсон Баттон назвал свою шестёрку лучших гонщиков

За 17-летнюю карьеру в Формуле 1 Дженсон Баттон боролся с многими сильными гонщиками, но в эфире Sky Sport F1 его попросили назвать шестёрку лучших…

Дженсон Баттон: «Гонщиков разных поколений сравнивать очень сложно. Как сопоставить Хуана-Мануэля Фанхио и Льюиса Хэмилтона? Между ними несколько десятилетий, да и гонки были совершенно разными.

Я ограничусь теми, с кем познакомился, когда сам участвовал в гонках. Это единственный способ, по которому я могу их судить, ведь я с ними боролся.

Я начну с Льюиса Хэмилтона. И с Фернандо Алонсо. Они были моими напарниками, и у них огромный талант. Хотя они совершенно разные.

Следом я назову Себастьяна Феттеля. Четыре титула подряд – это о многом говорит. Сейчас у него возникли сложности, порой он ошибается в борьбе с очень конкурентоспособным напарником, но я думаю, что Феттель прибавит.

Конечно, я назову Макса Ферстаппена. Я не боролся с ним на трассе, но видел его выступления в непростых условиях, как в Бразилии’16 – и был впечатлён тем, как он управляет машиной.

Ещё двое гонщиков – из начала моей карьеры. Мика Хаккинен и великий Михаэль Шумахер».