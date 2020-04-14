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Гран При Франции тоже могут отложить

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Президент Франции Макрон в телеобращении к нации заявил, что ограничения на проведение публичных мероприятий продлятся до середины июля. Гран При Франции был намечен на 28 июня – весьма вероятно, что и он будет отменён, но пока это не подтверждено офоциально.

Макрон заявил, что самоизоляция продлится до 11 мая, после чего начнут открываться детские сады и школы, магазины и рестораны, но запрет на проведение публичных мероприятий продлится до середины июля.

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В случае отмены, Гран При Франции станет десятым этапом в этом году, который был отменён или перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что сезон Формулы 1 2020 года стартует 19 июля в Сильверстоуне, но пока говорить о сроках преждевременно.

Источник:www.f1news.ru
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