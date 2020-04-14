Йос Ферстаппен: Риккардо в Renault получает меньше

Когда Даниэль Риккардо объявил о расставании с Red Bull Racing, где выигрывал гонки, и переходе в Renault, где до побед ещё далеко, многие решили, что дело в деньгах.

Заводская команда сделала Риккардо действительно щедрое предложение. Австралиец зарабатывает около 20 миллионов долларов за сезон плюс бонусы, но Макс получает ещё больше – более 25 миллионов, что косвенно подтвердил его отец.

Йос Ферстаппен: «Максу очень хорошо платят, по зарплате он в первой двойке или тройке самых высокооплачиваемых гонщиков. Хельмут Марко очень высоко его ценит. Риккардо в Renault точно получает меньше.

Льюис? Я не знаю, сколько он получает [около 40 млн плюс бонусы], но могу сказать, что у нас с этим всё хорошо».