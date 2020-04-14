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Автоспорт

Масса: Надеюсь, нас ждёт невероятно интересный сезон

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В интервью Gazzetta dello Sport Фелипе Масса заявил, что надеется на интересный сезон в этом году – когда он наконец начнётся…

Фелипе Масса: «Судя по тому, что я видел на тестах, Льюис Хэмилтон и Mercedes вновь будут очень быстры. Не думаю, что сегодняшняя пауза что-то изменит, ведь базы команд сейчас закрыты и машины не дорабатываются. Всегда обидно, когда одна команда доминирует.

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Но я очень надеюсь, что в этом году нас ждёт невероятно интересный сезон. В прошлом году мы увидели разных победителей, стали свидетелями побед Red Bull и Ferrari. Я действительно верю, что в этом сезоне будет так же.

Если соперники Mercedes сделают шаг вперед, мы увидим равную борьбу трёх команд, тогда сезон получится великолепным – и это всё, чего я хочу. Расстановка сил зависит от машин, но Ферстаппен и Леклер наверняка смогут навязать борьбу лидеру, я бы не исключал из неё Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля.

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Многие гонщики смогли бы выиграть титул за рулём подходящей машины. Возможно, именно в этом году мы увидим передачу титула от одного поколения к другому».

Источник:www.f1news.ru
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