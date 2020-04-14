Николас Латифи о необычном пути в автоспорт…

В интервью официальному сайту гонщик Williams Николас Латифи рассказал о том, как он увлёкся автоспортом – в его случае это произошло не вполне обычно…

Николас Латифи: «У меня не вполне традиционный путь в автоспорте. Мои родные – не гонщики, они не имели никакого отношения к автоспорту. Я тоже не особенно интересовался гонками, но мне активно предлагали покататься на картинге – в итоге мне это понравилось.

В 12 лет я впервые оказался на картодроме, а скоро бывший гонщик IMSA Дэвид Теннисон убедил меня участвовать в гонках. Я провёл одну гонку, вторую – и меня зацепило. Мне как раз исполнилось 13 лет, с тех пор всё в моей жизни посвящено гонкам.

Из-за того, что я начал так поздно, многие чувства и ощущения были не такими естественными, как у других гонщиков. Мой тренер сначала показывал мне что-то на бумаге – буквально рисовал схему, а потом я пытался повторить это за рулём.

Когда речь идёт о парне, которого посадили в картинг в четыре или пять лет, к подростковому возрасту он уже говорит с тренером на одном языке, а мне пришлось изучать этот язык на ходу.

Добившись успехов в картинге, мне понравилось побеждать, я не хотел отказываться – победы приносили огромное удовольствие. Я гонялся везде, где только мог, чтобы компенсировать отставание, и в итоге набрался опыта».