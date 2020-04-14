Семь команд выполнили более 20000 заказов NHS

По данным BBС, семь британских команд Формулы 1 выполнили более 20 тысяч заказов национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по изготовлению устройств для лечения пациентов с коронавирусом.

Консорциум с участием команд и некоторых других компаний получил более 10 000 заказов на устройства искусственной вентиляции. Ещё 10 000 систем поддержания положительного давления в легких были произведены командой Mercedes в сотрудничестве с лондонской больницей Университетского колледжа.

Третий проект, разрабатываемый командами – портативный аппарат ИВЛ известный под названием BlueSky, был завершен, поскольку лечение пациентов с Covid-19 потребовало более сложных устройств, чем первоначально предполагалось.

«Семь команд продолжают работать над двумя оставшимися проектами, сохраняя готовность ответить на любые дальнейшие призывы о помощи», – заявил BBC представитель группы команд.