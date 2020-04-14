Вторник, 14 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортСемь команд выполнили более 20000 заказов NHS
Автоспорт

Семь команд выполнили более 20000 заказов NHS

AdminНет комментариев
Добавлено

По данным BBС, семь британских команд Формулы 1 выполнили более 20 тысяч заказов национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по изготовлению устройств для лечения пациентов с коронавирусом.

Консорциум с участием команд и некоторых других компаний получил более 10 000 заказов на устройства искусственной вентиляции. Ещё 10 000 систем поддержания положительного давления в легких были произведены командой Mercedes в сотрудничестве с лондонской больницей Университетского колледжа.

Читайте также:  Стартовые взносы за следующий сезон превышают $18 млн.

Третий проект, разрабатываемый командами – портативный аппарат ИВЛ известный под названием BlueSky, был завершен, поскольку лечение пациентов с Covid-19 потребовало более сложных устройств, чем первоначально предполагалось.

«Семь команд продолжают работать над двумя оставшимися проектами, сохраняя готовность ответить на любые дальнейшие призывы о помощи», – заявил BBC представитель группы команд.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Дерек Уорик: В Сильверстоуне обсуждают все варианты

Николас Латифи о необычном пути в автоспорт…

Масса: Надеюсь, нас ждёт невероятно интересный сезон

Гран При Франции тоже могут отложить

Продаётся машина Формулы 3 Михаэля Шумахера

Закрыть