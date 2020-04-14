В Формуле 1 работают над разными вариантами календаря

Владельцы Формулы 1 готовят несколько вариантов нового календаря на сезон 2020 года, которые могут использоваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. В некоторых странах она пошла на спад – ограничения будут постепенно смягчаться, что должно позволить летом начать сезон. Вероятно, первые гонки пройдут без зрителей.

Разные варианты календаря включают разное число Гран При – от минимально необходимых восьми до девятнадцать – такую цифру озвучил спортивный директор Формулы 1 Росс Браун, но есть и худший сценарий, при котором сезон придётся отменить. Впрочем, рассматривать этот вариант сейчас никто не хочет.

Только один этап из прежней версии календаря 2020 года должен непременно сохранить дату проведения. Гран При Сингапура пройдёт 20 сентября или будет отменён – этапу на городской трассе предшествует длительная подготовка, которую нужно начать заранее. Остальные этапы в разных версиях календаря имеют разные сроки, что даёт необходимую гибкость.

Наиболее вероятный вариант календаря включает 15 Гран При. При таком числе гонок владельцам коммерческих прав не придётся пересматривать телевизионные контракты – и Формула 1 получит средства в полном объёме хотя бы по этой статье доходов. Очевидно, что контракты с промоутерами этапов могут быть пересмотрены из-за изменения дат, а на тех Гран При, которые пройдут без зрителей, владельцы чемпионата мира сами выступят в роли промоутеров, взяв трассу в аренду.

Сейчас считается, что сезон начнётся в июле с двух гонок подряд – в Австрии, Великобритании или Франции – трассы будут выбраны в зависимости от ситуации. В августе пройдут три гонки, в числе кандидатов – Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Италия или европейские трассы из числа перенесённых этапов. В Зандфорте категорически не хотят проводить гонку без зрителей, так что этот этап под вопросом.

После серии европейских Гран При Формула 1 отправится в Азию. В сентябре должны пройти Гран При Сингапура и России, в октябре – Гран При Японии, Вьетнама и Китая, причём один из уик-эндов будет двухдневным. В ноябре пройдут Гран При США, Мексики и Бразилии. Сезон закончится в декабре двумя гонками подряд – в Бахрейне и Абу-Даби.