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Автоспорт

В Формуле 1 работают над разными вариантами календаря

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Владельцы Формулы 1 готовят несколько вариантов нового календаря на сезон 2020 года, которые могут использоваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса. В некоторых странах она пошла на спад – ограничения будут постепенно смягчаться, что должно позволить летом начать сезон. Вероятно, первые гонки пройдут без зрителей.

Разные варианты календаря включают разное число Гран При – от минимально необходимых восьми до девятнадцать – такую цифру озвучил спортивный директор Формулы 1 Росс Браун, но есть и худший сценарий, при котором сезон придётся отменить. Впрочем, рассматривать этот вариант сейчас никто не хочет.

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Только один этап из прежней версии календаря 2020 года должен непременно сохранить дату проведения. Гран При Сингапура пройдёт 20 сентября или будет отменён – этапу на городской трассе предшествует длительная подготовка, которую нужно начать заранее. Остальные этапы в разных версиях календаря имеют разные сроки, что даёт необходимую гибкость.

Наиболее вероятный вариант календаря включает 15 Гран При. При таком числе гонок владельцам коммерческих прав не придётся пересматривать телевизионные контракты – и Формула 1 получит средства в полном объёме хотя бы по этой статье доходов. Очевидно, что контракты с промоутерами этапов могут быть пересмотрены из-за изменения дат, а на тех Гран При, которые пройдут без зрителей, владельцы чемпионата мира сами выступят в роли промоутеров, взяв трассу в аренду.

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Сейчас считается, что сезон начнётся в июле с двух гонок подряд – в Австрии, Великобритании или Франции – трассы будут выбраны в зависимости от ситуации. В августе пройдут три гонки, в числе кандидатов – Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Италия или европейские трассы из числа перенесённых этапов. В Зандфорте категорически не хотят проводить гонку без зрителей, так что этот этап под вопросом.

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После серии европейских Гран При Формула 1 отправится в Азию. В сентябре должны пройти Гран При Сингапура и России, в октябре – Гран При Японии, Вьетнама и Китая, причём один из уик-эндов будет двухдневным. В ноябре пройдут Гран При США, Мексики и Бразилии. Сезон закончится в декабре двумя гонками подряд – в Бахрейне и Абу-Даби.

Источник:www.f1news.ru
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