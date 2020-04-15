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Автоспорт

Джовинацци готов начать сезон при пустых трибунах

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Гонщик Alfa Romeo Антонио Джовинацци поддерживает идею начать сезон 2020 года при пустых трибунах…

Антонио Джовинацци: «Конечно, в таких гонках всё будет выглядеть иначе, чем во время обычных Гран При с болельщиками, ведь их поддержка – дополнительный стимул для каждого гонщика. Но сейчас главное – безопасность, и один из вариантов её обеспечить – проводить гонки без зрителей.

Конечно, болельщики будут поддерживать нас дома на диване перед ТВ. Это самый безопасный способ как можно скорее начать сезон.

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Возвращаться в гонки после продолжительного перерыва всегда непросто физически. Обычно на зимних тестах в Барселоне шея сильно болит вечером первого дня на трассе после зимних каникул, а теперь мы просидим дома ещё два или три месяца.

Говорят, после начала сезона мы будем проводить по две или по три гонки подряд – справиться с этим будет нелегко, но все в равных условиях».

Источник:www.f1news.ru
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