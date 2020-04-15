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Автоспорт

Эмануэле Пирро: Кризис поможет Формуле 1 стать сильнее

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Бывший гонщик Формулы 1, многократный победитель гонок на выносливость и стюард FIA Эмануэле Пирро считает, что вынужденная пауза должна помочь сделать верные выводы…

Эмануэле Пирро: «Надеюсь, в будущей Формуле 1 не будет необходимости каждый год разрабатывать и строить новую машину. Кроме того, я не понимаю, почему сейчас нельзя продавать шасси другим командам, как было в прошлом?

Сейчас даже самые маленькие команды должны каждый год строить новую машину, которую после окончания сезона приходится просто списывать. Этот кризис должен помочь нам перейти к менее строгим правилам, сделать Формулу 1 более жизнеспособной и доступной для команд».

Источник:www.f1news.ru
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