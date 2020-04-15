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Автоспорт

Гасли: Хочу проехать по «Северной петле» за рулем Ф1

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Вслед за Даниилом Квятом, Пьер Гасли ответил на вопросы болельщиков в социальных сетях AlphaTauri. В частности, французский гонщик рассказал, как по его мнению должна выглядеть идеальная гонка.

Пьер Гасли: «Для начала нужно выбрать трассу, на которой прошла бы эта идеальная гонка. Вероятно, это собственная трасса около дома, чтобы я мог постоянно тренироваться!

Мне нравятся разные повороты, поэтому в моей трассе сочетались бы Монако, Спа и Сузука. Ещё мне нравятся трассы в Будапеште и Сильверстоуне – на самом деле, я люблю большую часть трасс чемпионата. Возможно, я бы взял по одному любимому повороту из каждой трассы.

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Что касается погоды в идеальной гонке, то мне нравится гоняться в дождь. На мокрой трассе машина больше скользит, пилотировать сложнее, но мне это нравится.

Машина? Я бы выбрал машины нынешнего поколения, поскольку они самые быстрые. С другой стороны, хотелось бы попробовать машины прошлых лет – например, из 1970-х или 1980-х».

Продолжая тему необычных трасс, Пьер признался, что ему бы хотелось проехать по «Северной петле» Нюрбугринга за рулём Формулы 1: «Я ищу такую возможность! Мне нравится трасса, я проехал на ней много гонок в видеоиграх, особенно в Gran Turismo.

В реальной жизни мне удалось проехать по ней всего два круга – за рулём Renault Megane, когда я выступал в Формуле Renault. Трасса произвела огромное впечатление. Что касается Формулы 1, то было бы здорово попробовать».

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Отвечая на вопрос, хотелось бы ему однажды попробовать свои силы в марафоне «24 часа Ле-Мана», Пьер сказал: «Конечно. Три или четыре года, точно уже не помню, я жил в Ле-Мане. Я смотрел эту гонку как обычный болельщик, затем уже из паддока, и этот марафон всегда меня впечатлял. Мне бы хотелось однажды принять в нём участие».

Пьер также рассказал, какой диеты придерживается, чтобы оставаться в форме: «Я недавно думал о том, чтобы рассказать о тех продуктах, которые ем во время вынужденного карантина. На самом деле, ещё никогда не было так просто поддерживать правильную диету и спортивную форму, как сейчас, поскольку мы сидим на одном месте и не путешествуем.

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Я практически не ем сахар и стараюсь получать как можно больше протеинов. В основном, я ем брокколи с курицей. В последнее время стал есть всё больше киноа. Один раз в неделю позволяю себе порцию пасты. Вечером стараюсь особо не есть, если только салат».

Источник:www.f1news.ru
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