Макс Мосли считает иначе…

Действующий президент FIA Жан Тодт уверен – в этом году Формуле 1 удастся провести вполне полноценный сезон с июля по декабрь. Бывший президент федерации Макс Мосли, которому вчера исполнилось 80 лет, заявил в интервью DPA, что сезон лучше отменить…

Макс Мосли: «Я считаю, что сезон Формулы 1 2020 года должен быть отменён, чтобы команды и промоутеры Гран При смогли в безопасности планировать своё будущее. Сейчас они в подвешенном состоянии, многие теряют деньги. Ожидание может ухудшить ситуацию, если нет уверенности, что оно будет результативным.

Гонки без зрителей станут финансовой катастрофой для промоутеров, а сокращение продолжительности уик-эндов и проведение двух гонок на одной трассе почти не повлияет на прибыль. Будет лучше, если FIA и владельцы коммерческих прав используют эту ситуацию для реорганизации и реструктуризации Формулы 1, чтобы обеспечить чемпионату мира более прочную финансовую основу на будущее.

Ограничение бюджетов? Проблему неравенства команд таким образом не решить. Предлагается ограничить бюджет суммой в 150 миллионов, но у большинства частных команд нет таких денег. Кроме того, это ограничение предусматривает слишком большое число исключений».