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Автоспорт

Роберт Кубица: Мои планы здорово осложнились

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Роберт Кубица планировал сочетать в этом году выступления в DTM с работой резервного пилота Alfa Romeo в Формуле 1, ведь календари этих серий почти не пересекались, но из-за эпидемии в руководстве серий постараются провести максимум гонок за минимум времени и пересечения неизбежны.

Роберт Кубица: «Сезон обещал получиться для меня очень насыщенным, я должен был сочетать Формулу 1 и DTM, но теперь мои планы здорово осложнились.

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Сочетать работу в двух этих сериях и прежде было непросто, но я совершенно точно не смогу выполнять свои обязанности в обеих сериях одновременно. Вероятно, я не смогу участвовать во всех гонках, но на сегодняшний день сложно говорить о деталях».

Источник:www.f1news.ru
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