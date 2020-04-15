Роберт Кубица: Мои планы здорово осложнились

Роберт Кубица планировал сочетать в этом году выступления в DTM с работой резервного пилота Alfa Romeo в Формуле 1, ведь календари этих серий почти не пересекались, но из-за эпидемии в руководстве серий постараются провести максимум гонок за минимум времени и пересечения неизбежны.

Роберт Кубица: «Сезон обещал получиться для меня очень насыщенным, я должен был сочетать Формулу 1 и DTM, но теперь мои планы здорово осложнились.

Сочетать работу в двух этих сериях и прежде было непросто, но я совершенно точно не смогу выполнять свои обязанности в обеих сериях одновременно. Вероятно, я не смогу участвовать во всех гонках, но на сегодняшний день сложно говорить о деталях».