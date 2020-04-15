Роберт Кубица: Некоторые считали, что я принимаю допинг

В инстаграм-интервью резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица вспоминал начало своей карьеры в европейском картинге…

Роберт Кубица: «Самые важные для меня гонки в картинге прошли в Италии. В мире картинга это ключевая страна. Тогда это был самый сильный чемпионат в Европе, возможно, и в мире. Конечно, были отдельные первенства Европы и мира, но из национальных чемпионатов итальянский был самым сложным. И я стал первым не итальянским гонщиком, кто его выиграл. Дважды.

Позже я услышал некоторые неприятные комментарии о себе. Кто-то утверждал, что я принимал наркотики или допинг. Но я был просто умным и нацеленным на успех парнем, что необычно для подростка 13 или 14 лет. Я выиграл больше гонок, чем должен был, действуя умнее соперников. Некоторые из них было просто невозможно выиграть из-за нехватки скорости, но у меня получилось.

Поначалу мне было сложно себя оценить. Я помню свою первую тренировку за пределами Польши. Белый шлем, обычный комбинезон без спонсоров, на карте только моё имя – без наклеек и логотипов. Отец показал мне быстрого гонщика и сказал ехать за ним. Через три или четыре круга я поехал быстрее него. Тогда я подумал, что может быть я лучше, чем считают многие. Мы надеялись выйти хотя бы в финал квалификации, попасть в число 34-х лучших, и я оказался вторым. За всю карьеру я никогда не был так хорош, как в картинге.

Возможно, это произошло и потому, что мне пришлось быстро повзрослеть. Я покинул Польшу в 13 лет, а в 15 уже жил один. Многие не понимали, откуда я родом. В региональной Италии люди не особенно сильны в географии – для них все страны Восточной Европы примерно одинаковы».