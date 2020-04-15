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Автоспорт

В Бельгии приостановили спортивные события до 31 августа

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Пандемия коронавируса постепенно теряет остроту в Европе, в некоторых странах ослабляют строгость соблюдения карантина, что вселяет надежду на возобновление спортивной активности.

Ожидается, что сезон Формулы 1 может стартовать в июле гонкой в Сильверстоуне – с пустыми трибунами или нет, но потом постепенно набирать силу.

Уверенность в этом поколебало решение бельгийских властей приостановить проведение всех крупных культурных и спортивных событий до 31 августа. При этом, Гран При Бельгии должен был пройти 30 августа.

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Очевидно, это решение добавит головной боли организаторам чемпионата мира.

Источник:www.f1news.ru
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