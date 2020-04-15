Вассёр: Райкконен – важный элемент нашей команды

Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассёр доволен тем, что Кими Райкконен – самый возрастной гонщик Формулы 1 – активно помогает команде…

Фредерик Вассёр: «Кими не нуждается в деньгах, он гоняется не для этого. Ему нужно весело провести время и доказать всем, что он по-прежнему конкурентоспособен.

Кими понимает, что не сможет выигрывать гонки за рулём нашей машины, но ему нравится участвовать в развитии команды, что для меня, как её руководителя, очень важно.

Я хотел получить гонщика, способного двигать нас вперёд. У Кими огромный опыт выступления в гонках и работы в сильных командах. Он выступал за несколько топ-команд, для меня это – большой плюс».