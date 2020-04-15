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Автоспорт

Вассёр: Райкконен – важный элемент нашей команды

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Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассёр доволен тем, что Кими Райкконен – самый возрастной гонщик Формулы 1 – активно помогает команде…

Фредерик Вассёр: «Кими не нуждается в деньгах, он гоняется не для этого. Ему нужно весело провести время и доказать всем, что он по-прежнему конкурентоспособен.

Кими понимает, что не сможет выигрывать гонки за рулём нашей машины, но ему нравится участвовать в развитии команды, что для меня, как её руководителя, очень важно.

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Я хотел получить гонщика, способного двигать нас вперёд. У Кими огромный опыт выступления в гонках и работы в сильных командах. Он выступал за несколько топ-команд, для меня это – большой плюс».

Источник:www.f1news.ru
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