Видео: Первый трейлер игры F1 2020

Компания Codemasters анонсировала первый трейлер и дату релиза нового симулятора Формулы 1 – F1 2020. Новинка появится в продаже 10 июля и будет доступна на платформах PS4, Xbox One, PC (DVD и Steam) и на сервисе Google Stadia.

В игре будут представлены все гонщики, команды и трассы сезона 2020 года, в том числе и новые в Ханое и Зандфорте. Впервые игроки смогут создать свою команду и выступать за неё по ходу сезона.

Кроме того, выйдет специальное издание F1 2020 – Michael Schumacher Deluxe Edition, в котором игроки получат возможность сесть за руль четырёх виртуальных машин, сыгравших определяющие роли в карьере семикратного чемпиона мира. Это Jordan 191, за рулём которого Михаэль Шумахер дебютировал в чемпионате в Спа в 1991 году, два чемпионских Benetton B194 и Benetton B195, за рулём которых Шумахер выиграл свои первые титулы в Формуле 1, и Ferrari F1-2000, принёсшая Михаэлю первый титул в составе Ferrari.

Кроме того, выйдет отдельное издание F1 Seventy Edition, посвящённое семидесятилетию Формулы 1. Те, кто оформят предзаказ на игру или купит одно из специальных изданий, получат эксклюзивный набор игровых предметов.