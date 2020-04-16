Даниэль Риккардо о Дженсоне Баттоне…

Мы писали о том, что в списке недооценённых гонщиков, составленных Даниэлем Риккардо в своём блоге, он упомянул Дженсона Баттона – и объяснил, как чемпион мира в нём оказался…

Даниэль Риккардо: «Кажется, как можно назвать недооцененным чемпиона мира? Но послушайте…

Дженсон провёл несколько отличных сезонов в Формуле 1. В 2011-м он был напарником Хэмилтона в McLaren – и побеждал Льюиса в честной борьбе, хотя все мы представляем, как это непросто. Он обыгрывал его на трассах для гонщиков, таких как Сузука, за счёт чистой скорости. В 2011-м Баттон был в великолепной форме.

Дженсон позиционировал себя иначе, чем большинство других гонщиков. Он выступал в сильных командах, при этом вёл себя очень скромно – и был хорошим исполнителем.

В переменчивых условиях, когда трасса была ни сухой и не влажной, он действительно был лучшим. И его победа в Канаде’11 – за две гонки до того, как началась моя карьера, была одной из лучших гонок Формулы 1 за всю историю».