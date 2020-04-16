Этап Формулы Е в Берлине отменён

Сезон в Формуле Е должен был возобновиться 21 июня гонкой в Берлине, однако сегодня организаторы чемпионата объявили об отмене немецкого этапа. В Формуле Е надеются продолжить сезон в июле, если позволит ситуация с эпидемией коронавируса. При этом рассматривается возможность проведения гонок на стационарных автодромах без зрителей.

«Формула Е и FIA продолжают использовать систему гоночных флагов для обозначения статуса той или иной гонки, – говорится в заявлении организаторов чемпионата. – Красный флаг означает, что гонок не будет, жёлтый указывает на возможность проведения, и зелёный означает, что мы возвращаемся на трассу.

Сейчас мы можем подтвердить, что май и июнь объявлены месяцами красных флагов, а это означает, что этап Формулы Е в Берлине не сможет пройти в запланированную дату 21 июня. Статус июля – «жёлтый», и это означает, что у нас есть возможности проведения гонок в этом месяце, но при условии стабилизации ситуации с коронавирусом.

Мы стремимся возобновить гонки как можно быстрее, но при принятии решений нашим приоритетом остаются здоровье и безопасность сотрудников команд, партнёров, гонщиков, болельщиков, а так же жителей городов, в которых проходят гонки.

Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы в завершении сезона провести как можно больше гонок. Мы рассматриваем возможность проведения этапов без зрителей, проведение гонок на стационарных автодромах, проведение сдвоенных этапов и перенос даты завершения чемпионата на более поздний срок».

Следующим в календаре Формулы Е значится этап в Нью-Йорке, намеченный на 11 июля.