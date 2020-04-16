Четверг, 16 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортFIA проследит за переходом McLaren на моторы Mercedes
Автоспорт

FIA проследит за переходом McLaren на моторы Mercedes

AdminНет комментариев
Добавлено

Команды договорились с FIA об отсрочке перехода на новый регламент и использовании в следующем сезоне сегодняшних машин. Но McLaren не сможет использовать это шасси в следующем году – команда переходит с моторов Renault на силовые установки Mercedes, что неизбежно повлечёт изменения.

В FIA возьмут этот переход под особый контроль – нужно убедиться, что команда не получит дополнительных преимуществ при доработке машины. Racefans цитирует руководителя команды Андреаса Зайдля – в McLaren готовы к такому контролю…

Читайте также:  Марк Уэббер: Mercedes остаётся фаворитом

Андреас Зайдль: «Отсрочка перехода на новый регламент изменила наши планы. Мы рассчитывали интегрировать силовую установку Mercedes в совершенно новую машину, построенную по другому регламенту, но ситуация изменилась.

Конечно, нас ограничат в возможности доработки шасси при смене силовой установки. Мы договорились с FIA – они будут следить, чтобы мы могли вносить только те изменения, которые абсолютно необходимы для перехода на мотор Mercedes, и не касались других областей, способных повлиять на повышение эффективности машины».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Кевин Магнуссен хочет попробовать себя в IndyCar

Гасли: Хочу проехать по «Северной петле» за рулем Ф1

В Бельгии приостановили спортивные события до 31 августа

Видео: Первый трейлер игры F1 2020

Эмануэле Пирро: Кризис поможет Формуле 1 стать сильнее

Закрыть