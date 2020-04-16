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Автоспорт

Формула Е запускает виртуальный чемпионат

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Во время эпидемии коронавируса гоночные серии запускает виртуальные версии чемпионатов с участием реальных гонщиков и профессиональных киберспортсменов. Не осталась в стороне и Формула Е – электрическая серия запускает виртуальный чемпионат Formula E Race at Home Challenge.

Запланировано девять этапов с участием всех действующих гонщиков Формулы Е – каждую субботу, начиная с 18 апреля. Параллельно с основными заездами будут проходить гонки поддержки с участием киберспортсменов и известных персон. По итогам девяти этапов победитель сможет сесть за руль настоящей машины Формулы Е в рамках гоночного уик-энда.

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Соревнования пройдут на основе симулятора rFactor 2, все участники будут соревноваться онлайн, находясь у себя дома. Финальный этап Formula E Race at Home Challenge намечен на 13 июня, за него участники получат двойные очки, и по итогам всех девяти гонок определится чемпион.

Во время виртуальных этапов будет проводиться сбор средств для UNICEF на борьбу с коронавирусом.

Трансляции заездов можно будет увидеть в социальных сетях Формулы Е – YouTube, Facebook, Twitch и Twitter.

Источник:www.f1news.ru
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