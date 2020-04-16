Хорнер призывает отложить новый регламент до 2023-го

В Формуле 1 уже отложили переход на новый технический регламент с 2021-го на 2022-й год. Связано это с тем, что команды оказались в сложной финансовой ситуации из-за отмены и переноса гонок в этом году, поэтому у них просто нет возможности построить новые машины к следующему сезону. Однако руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер убеждён, что переход на новый регламент необходимо отложить до 2023 года, если команды всерьёз обеспокоены сокращением расходов.

Кристиан Хорнер: «Как говорил Рон Деннис, если вы хотите сэкономить в Формуле 1, то ничего не меняйте. И он был абсолютно прав. Лично у меня есть небольшая проблема с машиной 2022 года. Заключается она в том, что ни один из компонентов машины 2021 года невозможно использовать в проекте 2022 года.

Нам придётся испытывать новые шины, а для этого строить тестовые машины – всё это создаст необязательную финансовую нагрузку на команды в 2021-м. Я бы отложил переход на новый регламент ещё на один год до 2023-го.

Все команды позади лидеров думают, что переход на новый регламент изменит расстановку сил. Реальность же такова, что он ничего не изменит, а только приведёт к заметному росту расходов в следующем году.

Сегодняшний кризис повлиял на каждую команду, каждую компанию, и Red Bull – не исключение. Такие времена, равно как и в кризис 2008 года, действительно стимулируют команды, и они начинают думать не только о своих интересах, а оценивают картину в целом, думают о том, чтобы выжили все 10 команд.

Мы уже проходили через это, когда в 2008-м Honda ушла из Формулы 1. Мы пережили драматичные изменения. Команды объединились и сообща искали варианты сокращения расходов.

Сейчас регламент «заморожен», и примерно 60% машины 2020 года останется неизменной в 2021-м. В основном, между сезонами произойдёт обновление аэродинамики. Я считаю это абсолютно правильным, поскольку мы должны предпринять шаги, направленные на сокращение расходов».

Прокомментировал Хорнер и переговоры о бюджетных ограничениях: «Невозможно проводить прямые сравнения расходов разных команд, поскольку производители тратят больше, чем небольшие команды.

Расходы у тройки лидеров выше, но это связано ещё и с тем, что мы производим компоненты для небольших команд. В таких условиях невозможно иметь одинаковые бюджеты. Поэтому я считаю, что нужно ограничить расходы на создание отдельных компонентов.

Если небольшие команды будут покупать наши машины, то средства, которые они потратили бы на производство, они могли бы потратить на доработку, и тогда мы увидели бы большую конкуренцию. Невозможно установить одинаковые бюджетные ограничения для всех, поскольку одни команды производят больше, чем другие».