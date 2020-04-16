Кристиан Хорнер: Я не понимаю, почему Риккардо ушёл

Решение Даниэля Риккардо перейти в 2019 году из Red Bull Racing в Renault стало неожиданным для руководства австрийской команды. По словам Кристиана Хорнера, он до сих пор не понимает логику решения австралийского гонщика.

«Я был разочарован его решением, поскольку приложил много усилий, чтобы Даниэль остался в команде, – рассказал Кристиан Хорнер в подкасте In the Pink. – Я просто не мог понять причину такого решения. Даже если я представлю, что не работаю в Red Bull, я всё равно не смогу понять логику его решения. Если бы он перешёл в Mercedes или Ferrari, я бы это понял.

Жаль, что так получилось, ведь наши гонщики отлично ладили между собой. Я не знал, что он чувствует разочарование или фаворитизм в команде по отношению к одному из гонщиков. Даниэль был конкурентоспособен, но очевидно он чувствовал необходимость перемен, и Макс Ферстаппен наверняка стал одним из факторов при принятии решения».

Отвечая на вопрос, жалеет ли Риккардо о своём решении уйти из Red Bull Racing, Хорнер заявил: «Только Даниэль знает ответ. В прошлом году он мог бы выступать за команду, в которой боролся бы за поулы и победы, но он был в другой команде. Чтобы он не думал, я не умею читать его мысли.

После ухода Даниэля Макс внезапно осознал ответственность, которую несёт как ведущий гонщик команды. Он отлично справился с этой ролью, повёл команду за собой, его обратная связь о машине была потрясающей. Пожалуй, Макс сейчас в лучшей форме из всех гонщиков в мире».