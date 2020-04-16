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Автоспорт

Роман Грожан: Меня интересует Формула Е

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Мы уже цитировали Кевина Магнуссена, который заявил, что хочет попробовать свои силы в IndyCar после завершения карьеры в Формуле 1. Его напарника по команде Haas Романа Грожана не интересует американская гоночная серия, но привлекает Формула Е.

Роман Грожан: «Вероятно, я не стану переходить в IndyCar. Меня больше интересует Формула Е или чемпионат мира по гонкам на выносливость. А ещё мне всегда нравился чемпионат DTM. Так что эти варианты можно рассматривать.

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IndyCar – не вариант, поскольку в чемпионате много этапов проходит на овалах, а такие трассы мне не особо нравятся».

Источник:www.f1news.ru
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