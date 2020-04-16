Четверг, 16 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортШесть гонщиков примут участие в виртуальном ГП Китая
Автоспорт

Шесть гонщиков примут участие в виртуальном ГП Китая

AdminНет комментариев
Добавлено

В воскресенье 19 апреля состоится третий этап Формулы 1 на базе игры F1 2019 – виртуальный Гран При Китая. Сегодня организаторы объявили имена первых семи участников предстоящей гонки в Шанхае.

В заездах примут участие шесть действующих гонщиков Формулы 1 – Шарль Леклер, Алекс Элбон, Антонио Джовинацци, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николас Латифи. Вместе с ними на старт виртуальной гонки за рулём Red Bull выйдет голкипер сборной Бельгии по футболу и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Читайте также:  Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Виртуальный Гран При Китая начнётся в воскресенье в 20:00 по московскому времени. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку, протяжённостью 28 кругов. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В McLaren продолжают призывать к ограничению бюджетов

Даниэль Риккардо о Дженсоне Баттоне…

Формула Е запускает виртуальный чемпионат

FIA проследит за переходом McLaren на моторы Mercedes

Кевин Магнуссен хочет попробовать себя в IndyCar

Закрыть