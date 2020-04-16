Шесть гонщиков примут участие в виртуальном ГП Китая

В воскресенье 19 апреля состоится третий этап Формулы 1 на базе игры F1 2019 – виртуальный Гран При Китая. Сегодня организаторы объявили имена первых семи участников предстоящей гонки в Шанхае.

В заездах примут участие шесть действующих гонщиков Формулы 1 – Шарль Леклер, Алекс Элбон, Антонио Джовинацци, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николас Латифи. Вместе с ними на старт виртуальной гонки за рулём Red Bull выйдет голкипер сборной Бельгии по футболу и мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Виртуальный Гран При Китая начнётся в воскресенье в 20:00 по московскому времени. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку, протяжённостью 28 кругов. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook.