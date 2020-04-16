В McLaren продолжают призывать к ограничению бюджетов

На этой неделе должна состояться ранее отложенная встреча, на которой руководители команд обсудят дальнейшие бюджетные ограничения. По информации Racefans, встреча пройдёт в четверг в режиме телефонной конференции.

Накануне руководитель McLaren Андреас Зайдль заявил, что размер бюджетов должен быть значительно сокращён, чтобы команды смогли пережить финансовый кризис, в котором оказался чемпионат из-за отмены и переноса гонок.

«Велика вероятность потери некоторых команд из-за этого кризиса, – говорит Зайдль. – Мы не знаем, какой доход получим в этом году, поскольку не знаем, когда вернёмся на трассу. Разумеется, мы все надеемся, что сможем провести как можно больше гонок.

Мы ценим роль Жана Тодта в переговорах по бюджету. Сейчас важно принять решение, сделать ещё один шаг в сторону бюджетных ограничений в будущем. Однако снижение бюджета не поможет нам в этом году, поскольку в этом сезоне нам нужны другие краткосрочные меры, например, «заморозка» модернизации машин и так далее, чтобы снизить расходы.

По крайней мере, переговоры дают всем командам перспективу, что в будущем спорт станет более здоровым и устойчивым. Мы надеемся, что это позволит командам пережить кризис».

Отвечая на вопрос, нет ли у него опасений, что некоторые команды будут выступать против дальнейшего сокращения размера бюджетов, Зайдль ответил: «Думаю, это вполне нормально. Жан Тодт проводит индивидуальные переговоры с разными командами, и вполне понятно, что у каждой из них свои интересы.

Однако в то же время я вижу, что все понимают, в каком серьёзном кризисе мы оказались, и нужно принимать решения, чтобы защитить команды и Формулу 1. Я всё ещё надеюсь, что в следующие дни мы достигнем серьёзного прогресса в переговорах по бюджетным ограничениям, поскольку это в интересах всех команд, а не только нас.

Не секрет, что в McLaren предпринимали много усилий, чтобы новые правила вступили в силу в 2021 году. Однако мы сейчас столкнулись с кризисом, поэтому полностью поддерживаем перенос перехода на новый регламент ещё на год, поскольку такова реальность.

Мы не знаем, какой окажется финансовая ситуация, мы не знаем, когда возобновятся гонки. В такой ситуации перенос регламента – правильное решение, поскольку оно даст всем возможность даже при худшем развитии событий выставить на старт те же машины, что были готовы к Мельбурну.

Я не вижу в переносе перехода на новый регламент рисков, поскольку и FIA, и Формула 1 уверены, что в 2022-м регламент точно начнёт действовать, и мы все согласились, что этот регламент – лучший. Он позволит сделать гонки более зрелищными, а машины менее сложными, и он позволит сократить бюджеты. Мы так это планируем».