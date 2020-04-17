Andretti Autosport примет участие в серии Extreme E

В 2021 году американская команда Andretti Autosport примет участие в первом сезоне новой серии Extreme E, в которой используются электрические внедорожники. Она станет шестой командой, подтвердившей свои намерения – наряду с ABT, HWA, QEV, Veloce и Venturi.

В настоящее время Andretti активно присутствует в таких чемпионатах, как IndyCar, австралийской серии V8 Supercars и в Формуле E, где на её базе создана заводская команда BMW.

Про сорт здесь.

«Мы остаёмся верны своему подходу, расширяя спектр направлений нашей работы и делая его более разнообразным, – заявил руководитель команды Майкл Андретти. – Думаю, Extreme E создаёт прекрасную возможность для нашего развития в глобальном масштабе.

Из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19, всё больше внимания уделяется переменам, происходящим в мире, и нам приходится менять привычные представления о нём. Я верю в то, что вся автоспортивная индустрия переживёт эти времена, став ещё сильнее, поэтому я с нетерпением жду того момента, когда наша команда присоединится к серии Extreme E…»

Стоит также отметить, что в своё время Andretti Autosport доминировала в американском ралли-кроссе, и её гонщик Скотт Спид трижды – в 2015-м, 2016-м и 2017-м – выигрывал титул в Global RallyCross Championship, а в 2018 стал чемпионом США. Безусловно, этот опыт пригодится команде и в серии Extreme E. Её первый этап должен пройти в Дакаре 23-24 января.