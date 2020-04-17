IndyCar: Четвёртый этап iRacing Challenge пройдёт в Японии

Очередной этап виртуальной серии IndyCar iRacing Challenge пройдёт 18 апреля на японской трассе в Мотеги, последний раз принимавшей гонки этого чемпионата в 2011 году.

Заслуживает внимания и тот факт, что на этом этапе впервые примут участие Хелио Кастроневеш, трёхкратный победитель легендарной гонки Indy 500, Такума Сато, экс-пилот Формулы 1, ныне успешно выступающий в IndyCar, в списке достижений которого тоже есть победа в Индианаполисе в 2017 году, а также действующий чемпион NASCAR Кайл Буш.

Про сорт здесь.

Всего участникам гонки предстоит проехать по овальному автодрому Twin Ring, отличающемуся несимметричной конфигурацией, 113 кругов. Гонка стартует в 21.30 по московскому времени.