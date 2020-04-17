Команды обсудили проведение трёх гонок в Сильверстоуне

В четверг представители команд, FIA и Liberty Media провели телефонную конференцию, на которой обсудили сроки начала сезона, проведение трёх гонок в Сильверстоуне и бюджетные ограничения.

Как сообщает Racefans со ссылкой на свои источники, виртуальная встреча длилась четыре с половиной часа и получилась позитивной и конструктивной. Первой темой для обсуждений стали сроки начала сезона. Скорее всего, чемпионат начнётся с гонки в Австрии 5 июля, которая пройдёт при пустых трибунах. Звучали предложения сдвинуть её на июнь, но в Red Bull выступили против переноса.

Команды также обсудили возможность проведения Гран При Франции и Гран При Бельгии в другие сроки, поскольку из-за ограничений в этих странах, провести этапы в изначальные даты не представляется возможным.

Команды обсудили возможность проведения трёх гонок за четыре недели в Сильверстоуне после Гран При Австрии. Скорее всего, гонки пройдут на двух разных конфигурациях трассы, а от варианта конфигурации с противоположным направлением движения было решено отказаться из-за дороговизны обустройства новых барьеров безопасности.

Этапы в Сильверстоуне также пройдут при пустых трибунах, и в Liberty Media готовы арендовать британский автодром, чтобы компенсировать промоутерам расходы на организацию и проведение Гран При.

Помимо этого, обсуждалась тема бюджетных ограничений. Предложение ввести разные бюджеты для разных команд не нашло поддержки. Вместо этого размер бюджета в 2021-м будет снижен со $175 млн. до $145 млн., а в 2022-м размер будет ограничен суммой в $130 млн.

Кроме того, с 2021-го начнут действовать более строгие ограничения на доработку машины. Чем выше место команды в Кубке конструкторов по итогам сезона, тем меньше времени они смогут работать в аэродинамической трубе и с CFD по сравнению с соперниками, занявшими более низкие позиции в предыдущем сезоне.