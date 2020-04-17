Комбинезоны гонщиков выставлены на аукцион

Гоночные комбинезоны нескольких гонщиков Формулы 1 выставлены на благотворительном аукционе. Собранные средства будут направлены в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) для борьбы с эпидемией коронавируса.

Торги, организованные аукционным домом Bonhams, проходят онлайн и продлятся до 29 апреля. Среди лотов – гоночные комбинезоны Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Ландо Норриса и Серхио Переса.

На момент написания этого материала сумма ставок на комбинезон Льюиса Хэмилтона, который он использовал в прошлом году во вторых тренировках в Монако, Австрии и Сильверстоуне, достигла 2200 фунтов стерлингов.

Для сравнения, комбинезон Валттери Боттаса готовы купить за 650 фунтов стерлингов, а комбинезон Серхио Переса – за 420 фунтов. Правда в этом комбинезоне Серхио должен был выступить в отменённом Гран При Австралии, но зато участвовал в нём в зимних тестах в Барселоне.