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Автоспорт

Комбинезоны гонщиков выставлены на аукцион

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Гоночные комбинезоны нескольких гонщиков Формулы 1 выставлены на благотворительном аукционе. Собранные средства будут направлены в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) для борьбы с эпидемией коронавируса.

Торги, организованные аукционным домом Bonhams, проходят онлайн и продлятся до 29 апреля. Среди лотов – гоночные комбинезоны Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Ландо Норриса и Серхио Переса.

На момент написания этого материала сумма ставок на комбинезон Льюиса Хэмилтона, который он использовал в прошлом году во вторых тренировках в Монако, Австрии и Сильверстоуне, достигла 2200 фунтов стерлингов.

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Для сравнения, комбинезон Валттери Боттаса готовы купить за 650 фунтов стерлингов, а комбинезон Серхио Переса – за 420 фунтов. Правда в этом комбинезоне Серхио должен был выступить в отменённом Гран При Австралии, но зато участвовал в нём в зимних тестах в Барселоне.

Источник:www.f1news.ru
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