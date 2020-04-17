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Автоспорт

Корреа и Сайнс выступят в виртуальной гонке

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Хуан-Мануэль Корреа получил тяжёлые травмы в прошлогодней аварии на этапе Формулы 2 в Спа, стоившей жизни Антуану Юберу. Сейчас гонщик проходит процедуру длительной реабилитации, но уже готов вернуться за руль гоночной машины, хоть и виртуальной.

Американский гонщик примет участие в виртуальном Гран При Китая, который пройдёт в это воскресенье на базе игры F1 2019. Корреа будет представлять команду Alfa Romeo, в которой до аварии был резервным гонщиком.

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«Очень рад вернуться в кокпит Alfa Romeo в это воскресенье в виртуальном Гран При Китая! Не пропустите трансляцию», – написал Корреа в социальных сетях.

Пресс-служба McLaren подтвердила участие в гонке Карлоса Сайнса. Таким образом, на данный момент список участников гонки на виртуальной трассе в Шанхае выглядит так: Шарль Леклер и Каллум Айлотт – Ferrari, Антонио Джовинацци и Хуан-Мануэль Корреа – Alfa Romeo, Джордж Расселл и Николас Латифи – Williams, Алекс Элбон и Тибо Куртуа – Red Bull Racing, Ландо Норрис и Карлос Сайнс– McLaren.

Источник:www.f1news.ru
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