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Автоспорт

Маркус Эриксон поблагодарил Риккардо за высокую оценку

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Мы приводили список недооцененных гонщиков последних лет по мнению Даниэля Риккардо. Помимо Дженсона Баттона, Жюля Бьянки, Витантонио Лиуцци и Роберто Мери гонщик Renault включил в свой список Маркуса Эриксона.

«Маркус всегда был быстр, когда мы вместе гонялись в молодёжных сериях, – написал Даниэль. – В младших сериях Маркуса очень высоко оценивали, но в Формуле 1 у него не было такой репутации, хотя со скоростью у него всё в порядке. Я считаю, что его немного недооценили».

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В ответ в социальных сетях Маркус Эриксон поблагодарил Риккардо за высокую оценку его профессиональных качеств: «Спасибо за добрые слова, Даниэль! До сих пор хорошо помню, как мы выступали в Формуле 3 – один из лучших и самых весёлых периодов в моей карьере.

Автоспорт и Формула 1 в особенности – очень сложный спорт, ведь в мире так много хороших гонщиков».

Источник:www.f1news.ru
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