Мы приводили список недооцененных гонщиков последних лет по мнению Даниэля Риккардо. Помимо Дженсона Баттона, Жюля Бьянки, Витантонио Лиуцци и Роберто Мери гонщик Renault включил в свой список Маркуса Эриксона.

«Маркус всегда был быстр, когда мы вместе гонялись в молодёжных сериях, – написал Даниэль. – В младших сериях Маркуса очень высоко оценивали, но в Формуле 1 у него не было такой репутации, хотя со скоростью у него всё в порядке. Я считаю, что его немного недооценили».

В ответ в социальных сетях Маркус Эриксон поблагодарил Риккардо за высокую оценку его профессиональных качеств: «Спасибо за добрые слова, Даниэль! До сих пор хорошо помню, как мы выступали в Формуле 3 – один из лучших и самых весёлых периодов в моей карьере.

Автоспорт и Формула 1 в особенности – очень сложный спорт, ведь в мире так много хороших гонщиков».